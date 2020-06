Dzeko: “La famiglia è tutto per me. Dopo le partite penso solo ad abbracciare i miei figli”

La famiglia è la cosa più importante. Parola di Edin Dzeko. Il capitano della Roma tra qualche mese diventerà papà per la terza volta e, quasi in concomitanza con la festa del papà (in Bosnia il 21 giugno), ha voluto scrivere un lungo messaggio su Facebook in cui ringrazia suo padre per tutti gli insegnamenti che gli ha dato. Questo quello che ha scritto:

“Sono sempre legato alla mia famiglia, le catene più forti che esistono in questo mondo. La mia famiglia è tutto per me e sono particolarmente sensibile ai miei genitori, soprattutto dopo che sono diventato padre. Ho vissuto tante cose nella mia vita, tristi e belle, ma ho sempre saputo che c’era qualcuno che mi avrebbe coperto le spalle e tutto quello che sono riuscito a fare nella vita, è grazie ai miei genitori. Oggi sono un padre e mentre torno a casa dopo l’allenamento e le partite, ho solo un pensiero su come abbraccerò i miei figli. Grazie papà per avermi mostrato come dovrebbe comportarsi un vero padre, e spero di averti reso orgoglioso. Nessun risultato, nessun obiettivo, niente in questo mondo sarà mai più potente, prezioso e più importante dei bambini. Sono ancora il tuo bambino e lo sarò sempre. Ti amo!“.

Za svoju porodicu sam oduvijek vezan, najjačim lancima, koji postoje na ovom svijetu. Moja porodica mi je sve i posebno… Publiée par Edin Džeko sur Vendredi 19 juin 2020