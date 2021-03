Dzeko e Pau, le due spine di Pinto

Corriere dello Sport (R. Maida) – Potesse scegliere, la Roma cederebbe immediatamente Dzeko e Pau Lopez per sostituirli con un centravanti e un portiere più adatti alla filosofia sostenibile dei Friedkin. Ma la realtà è scritta nei contratti firmati e negli investimenti già stanziati: Dzeko ha 35 anni e un ingaggio da 14 milioni lordi che lo vincola alla Roma fino al 2022, dunque non troverà facilmente un altro club disposto a riconoscergli un salario così corposo.

Pau Lopez invece è stato acquistato nell’estate del 2019 da Petrachi per circa 30 milioni, compresa la metà del cartellino Antonio Sanabria, perciò a bilancio risultava contabilizzato a 17,95 milioni. Con altri 6 mesi di ammortamento, potrà essere venduto intorno ai 15 evitando minusvalenze. Ma chi spenderebbe mai una cifra del genere per un portiere che negli ultimi due anni si è fatto notare più per gli errori che per le parate?