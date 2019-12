Dzeko: “È importante sempre vincere, è l’ultima prima della sosta, dobbiamo dare tutto perché qui è sempre difficile”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è stasto intervistato durante il pre-partita di Fiorentina-Roma. Queste le sue parole:

DZEKO A ROMA TV

Quanto è importante finire bene l’anno?

È importante sempre vincere, è l’ultima prima della sosta, dobbiamo dare tutto perché qui è sempre difficile.

Squadra molto temibile…

Sono aggressivi, giocano in casa e il gol che hanno fatto contro l’Inter ci dà una spinta in più. Ma pensiamo a noi, dobbiamo dare il cento per cento e speriamo finisca bene.

Le vostre armi rimangono sempre le stesse…

Noi facciamo il nostro gioco.

DZEKO A SKY SPORT

La Roma una delle squadre che sta meglio. Siete i favoriti per il quarto posto?

Non pensiamo così perché ogni partita ci porta qualcosa di nuovo. Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così. Oggi è una partita difficile contro una squadra che con i giocatori che ha dovrebbe essere più in alto. Noi stiamo bene, questa è l’ultima partita prima della sosta e dobbiamo dare il 100% per vincerla.

Mancano Chiesa e Ribery. È diverso senza di loro?

Sono giocatori importanti ma non penso che cambi tanto. Ho visto l’ultima partita contro l’Inter, sono una squadra molto aggressiva che corre tanto. Qui a Firenze è sempre difficile. Pensiamo a noi, proviamo a fare il nostro gioco e speriamo che finisca bene.