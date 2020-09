Dzeko, Diawara e altri pasticci. È già aria di crisi

La Repubblica (F.Ferrazza) – Non sono giorni semplici. Dalla gestione della questione Dzeko-Milik, alla figuraccia fatta a Verona con la lista dei giocatori sbagliata: nel centro sportivo giallorosso si vive di paradossi e situazioni che rischiano di compromettere l’avvio della stagione. Il tutto sotto gli occhi dei Friedkin, che continuano la loro full immersion per insediarsi il più velocemente possibile nella nuova realtà. Intanto Fonseca e il suo gruppo rischiano di perdere anche il poco convincente punto conquistato con il pareggio del Bentegodi, nell’esordio stagionale, probabilmente costretti a subire il 3-0 a tavolino per una distrazione. Nello specifico, la Segreteria generale sportiva, gestita da Longo, ha lasciato Diawara tra gli Under 22, mentre avrebbe dovuto spostarlo tra gli Over. Una dimenticanza fatta in buona fede, senza alcun tentativo di frode, ma che rischia di costare davvero cara alla Roma. Il club di Trigoria è pronto a fare ricorso, puntando sul fatto che dalla svista che non è derivato un nocumento a Verona. In tutto questo caos, con Dan Friedkin molto dispiaciuto per l’accaduto, Fonseca deve gestire Dzeko. L’attaccante si allena e se non dovessero esserci novità entro la sfida con la Juventus, verrà schierato proprio contro i bianconeri, domenica sera.