Dzeko: “Che bello rivedere i tifosi. Sto migliorando ogni giorno. Mercato? Sono stanco, penso solo alla Roma”

La Roma supera 5-2 il Debreceni. A segno Mayoral, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko, autore di una doppietta. Al termine della partita contro la formazione ungherese, il centravanti bosniaco è stato intervistato dai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole.

Sul ritorno dei tifosi.

Quanto è bello, abbiamo dimenticato quanto è bello avere i tifosi con noi. Speriamo che per la prossima stagione ci siano gli stadi pieni al 100%.

Sulla condizione fisica

Sto migliorando ogni giorno, ma sto bene. Dopo due settimane di ritiro, pian piano ci stiamo preparando.

Sulla partita.

Ogni partita è importante, come dice il mister, si gioca sempre per vincere. La cosa importante è che abbiamo disputato anche una bella partita e segnato qualche gol. Già da domani pensiamo al Portogallo e ad altre partite. Ogni partita vinta dà fiducia e positività intorno alla squadra. Speriamo di continuare così per essere al 100% per l’inizio della stagione.

Dzeko ha rilasciato anche delle dichiarazioni a Sky Sport. Di seguito le parole del centravanti della Roma.

Sul mercato.

Sono stanco di parlare di Dzeko, io penso solo alla Roma e nient’altro.