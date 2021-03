Dzeko addio, l’idea è Icardi in prestito

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – La Roma dei Friedkin, con Tiago Pinto, ha deciso di investire forte su almeno due ruoli per la prossima stagione: il portiere e il centravanti. Il primo per l’inadeguatezza di Pau Lopez, il secondo per i problemi di convivenza con Dzeko, che ha uno stipendio mostruoso e ha vissuto una stagione turbolenta. Il piazzamento finale inciderà, soprattutto in termini di cessioni, ma sta cercando qualche occasione che possa rafforzare l’organico a prescindere dalla qualificazione in Champions.

La partenza di Dzeko può lasciare spazio ad un illustre collega e il nome proposto da un intermediario di fiducia è quello di Mauro Icardi, che il Psg è disposto a cedere per ragioni di bilancio. Anche in prestito con diritto di riscatto. L’operazione non è semplice, perché il giocatore ha un ingaggio molto alto, ma la Roma sta valutando. In Serie A monitorati Belotti e Vlahovic, soprattutto il secondo potrebbe essere un investimento su cui programmare il futuro.

Per quanto riguarda il portiere, contatti con Musso dell’Udinese, che interessa molto anche all’Inter. Tiago Pinto potrebbe offrirgli un incentivo in più: il posto da titolare. L’accordo economico con il club bianconero può essere raggiunto grazie all’inserimento di un giocatore: il tipo adatto potrebbe essere Carles Perez, che piace al dt Marino. Perde la candidatura Silvestri del Verona, mentre resta in corsa Gollini dell’Atalanta, ma su questo tema sarà decisivo l’allenatore.