Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Finalmente il vero Dybala. Il lungo sospiro alla fine della partita al cardiopalma (e non è stata l’unica in questa stagione) contro il Sassuolo ha restituito una solida certezza sull’argentino: è tornato a essere decisivo tra reti e giocate. Un gol e un assist a Reggio Emilia, così come nella gara precedente di campionato contro l’Udinese. Due gol e due assist nelle ultime due gare di A: eccolo il vero Dybala.

Quello che la scorsa stagione ha trascinato la squadra verso la qualificazione all’Europa League con 12 gol e 7 assist e una rete fondamentale nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia. Quello che adesso vuole riprendersi la squadra sulle spalle e portarla verso una vittoria fondamentale contro la Fiorentina, che consegnerebbe alla Roma il quarto posto solitario dopo la sconfitta del Napoli contro la Juventus.

Un motivo in più per Dybala di scatenarsi contro la viola. Esattamente come un anno fa. Nell’ultimo precedente infatti Paulo ha messo in scena un vero e proprio show: vittoria per 2-0 con la sua doppietta propiziata dai due assist di Abraham. Un gol prima dell’intervallo, il secondo invece a chiudere i giochi a otto dalla fine. Adesso Dybala spera di ripetersi contro la Fiorentina, di nuovo all’Olimpico dopo aver saltato la sfida di ritorno per infortunio. Ad aiutare la squadra giallorossa ci sarà l’Olimpico, quello dell’ennesimo sold out e della spinta decisiva anche in questa prima parte di stagione.