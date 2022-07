La Repubblica – Sono ripresi i contatti tra la Roma e Paulo Dybala. I Friedkin ora sono in vantaggio e si tratta per un ingaggio da 6 milioni all’anno. La Joya sostituirà Zaniolo, destinato alla Juventus che aspetta che si chiuda la trattativa col Bayern Monaco per de Ligt. L’offerta può arrivare a 90 milioni di euro.