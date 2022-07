Dybala, nuovi contatti: ora il colpo è più vicino

La Repubblica (A.Di Carlo) – La Roma non ha più dubbi: in caso di partenza di Zaniolo il sostituto sarà Paulo Dybala. I contatti si erano interrotti, ma a distanza di un mese il tutto è ripartito. L’incontro è avvenuto negli ultimi giorni e ha riaperto il fronte. La Roma vuole Dybala, Mourinho ha dato il suo ok da tempo.

Le altre squadre sul giocatore stanno prendendo tempo e per questo la Roma ha subito fiutato il colpo e sa di poter rappresentare, agli occhi di Dybala, l’approdo più concreto. E’ chiaro che il piano abbia un asterisco enorme che è legato alla partenza di Zaniolo.