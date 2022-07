Dybala, niente riposo: è già a Trigoria. E intanto fa gli auguri a De Rossi

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Sembra avere la determinazione di un monaco guerriero. Paulo Dybala, tornano con la squadra nella notte a Roma dopo il ritiro in Portogallo, ha deciso di non andare a soggiornare in hotel, ma di dormire a Trigoria, nonostante avesse il giorno libero come tutti.

La sensazione è che l’argentino, che continua il suo percorso fatto per il momento quasi esclusivamente di allenamenti personalizzati, non veda l’ora di ritrovare la condizione migliore per mettersi a disposizione di José Mourinho.

Ha spopolato, poi, il social di Daniele De Rossi, che ieri ha compiuto 39 anni. L’ex capitano, rispondendo agli auguri della Roma, ha chiesto (a pagamento) “una ventina di maglie di Dybala” perché assediato anche lui dalle richieste.

Saputo del post, lo stesso attaccante argentino si è messo in contatto con De Rossi per fargli gli auguri. Intanto è probabile che Mourinho conceda l’esordio a Paulo sabato contro il Tottenham.