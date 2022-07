Vincent Candela ha un rapporto viscerale con Roma e con la Roma. Lo ha dimostrato tantissime volte e per la festa del Club, che ha compiuto 95 anni, ancora di più. Tramite i suoi canali social ha postato una foto che lo ritrae con due maglie giallorosse, una quella di quest’anno, e lui in mezzo che “esulta” con la Dybala Mask. Chiaro segno di come volesse dare il benvenuto alla Joya. Il tutto accompagnato da “Auguri Roma“.