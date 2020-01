Dybala: “In bocca al lupo a Zaniolo, tornerai da campione”. Pjanic: “Buon rientro campione”

Roma-Juventus verrà ricordata dai tifosi romanisti con grande amarezza, non solo per il risultato ma anche per l’infortunio di Zaniolo. Dybala ha espresso vicinanza al 22 della Roma e al compagno di squadra Demiral, anche lui infortunato, tramite un post su Instagram: “Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e di Zaniolo. Amico mio @merihdemiral ti aspetto presto e più forte. E in bocca al [email protected] , tornerai da campione!”. Anche l’ex giallorosso Pjanic si è unito all’argentino: “Mi dispiace tantissimo amico mio @merihdemiral Tonerai piu forte. Buon rientro campione @nicolozaniolo”