Il Tempo (M. Cirulli) – Si prepara a ricevere un nuovo riconoscimento Paulo Dybala. Domani, prima del fischio d’inizio delle 20.45 tra Roma e Fiorentina, la Joya riceverà davanti ai suoi tifosi il premio “EA SPORTS FC Player Of The Month“, attribuitogli per le prestazioni dalla 11° alla 13° giornata e in particolare per i gol e gli assist contro Lecce e Udinese.

L’attaccante giallorosso è stato selezionato insieme ad altri 5 calciatori tramite le analisi di Stats Perform, con il tracciamento del sistema Hawk-Eye. Il classe 1993, grazie al voto dei tifosi, ha infatti battuto la concorrenza di Berardi, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, Buongiorno e Zirkzee, ricevendo inoltre per l’occasione una carta speciale nel videogioco calcistico che fa da partner del campionato e da cui prende il nome il premio, disponibile per tutti gli utenti nella modalità “Ultimate Team”.