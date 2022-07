Dybala ha fretta: Roma in pole

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Un giovane tifosi al termine dell’allenamento ha accennato: “Arriva Dybala?“. Nessuno lo sa, Mourinho lo spera. L’argentino ha fretta e aspetta una proposta dal club giallorosso. Ha superato le perplessità di andare in una squadra che non fa la Champions perchè l’ambizione di Mourinho è garanzia. L’offerta non è ancora arrivata. Tiago Pinto deve avere il via libera dei Friedkin, anche se i contatti sono stati riavviati. La Roma per il momento non ha fatto cifre, ma sta preparando un’offerta che possa portare Dybala a guadagnare almeno quanto i due top player Abraham e Pellegrini.

L’Inter ormai è fuori gioco. Soltanto Marotta, a differenza di Inzaghi e Ausilio, era contento dell’operazione. Il Napoli resta sullo sfondo, ma è difficile portare Dybala per la questione dei diritti di immagine. Inoltre l’arrivo di Dybala non è legato alla cessione di Zaniolo. L’ingaggio della Joya non andrebbe ad incidere sul bilancio come acquisto, ma come salario, sono due voci diverse.