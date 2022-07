Dybala, full immersion e voglia di giocare

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Aspettando Dybala, la Roma torna dal Portogallo con qualche dubbio e tante certezze. Paulo si è fatto un’idra della squadra, anche se sabato è stata una sofferenza per lui restare seduto in panchina nell’amichevole contro il Nizza.

L’argentino non vede l’ora di scendere in campo. Intanto ha cominciato a fraternizzare con i compagni, li segue tutti sui social. Vuole cominciare in fretta il processo di “romanizzazione”, al rientro dal Portogallo, è rimasto a dormire a Trigoria, come ha fatto anche Mourinho. Ha trascorso la giornata nel centro sportivo, in relax e cominciando a studiare la nuova realtà.

L’entusiasmo dei tifosi non accenna a scemare. Gli hanno riferito che hanno inventato un gusto di gelato che porta il suo e anche una birra, è rimasto molto divertito. Ieri Daniele De Rossi ha risposto su Instagram al messaggio di auguri 8ha compiuto 39 anni) del club con un posto scherzoso: “Grazie. Per regalo mi mandate una ventina di maglie di Dybala, che qui anche se ho smesso continuano a chiedermele?”. Insomma, la Joya ha avuto la conferma di aver fatto la scelta migliore.