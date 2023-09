La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Da oggi la partita contro l’Empoli non è più solo virtuale. Ritrovando gran parte dei suo nazionali, Mou potrà davvero cominciare a fare le prove per la sfida di domenica prossima contro l’Empoli. Occhi puntati soprattutto su Romelu Lukaku, ieri capitano nella partita giocata dal Belgio e vinta contro l’Estonia. A Trigoria, invece, Paulo Dybala continua i suoi progressi in vista di domenica prossima, quando dovrebbe ritrovare il suo posto da titolare. Al momento, invece, è più incerta la presenza di Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, tornati entrambi dal ritiro della Nazionale per problemi muscolari. Entrambe le situazioni riguardano gli adduttori e non paiono molto gravi, ma i giallorossi saranno monitorati giorno per giorno, così come Aouar e Sanches.