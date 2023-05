Paulo Dybala, nonostante non sia entrato nel match della BayArena contro il Bayer Leverkusen, esulta sui social per la finale raggiunta dai giallorossi. “EuROMA in FINALEEEEEEE!! Grande Ragazzi! E Grazie a tutti i tifosi”, la scritta ad accompagnare una foto postata dalla Joya su Instagram dei festeggiamenti nello spogliatoio della Roma.