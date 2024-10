Dovbyk e Hermoso pronti: hanno già l’Inter nel mirino

Leggo (F. Balzani) – Dybala si è allenato in gruppo, Dovbyk vuole rispettare la sua fama di ammazza big ed Hummels ed Hermoso sono pronti a far valere la loro esperienza. Ivan Juric in vista della sfida all’Inter di domenica sera ritrova tutti i protagonisti di una Roma che cerca il primo acuto di una stagione fin qui incolore. Proverà a darglielo la Joya che ha smaltito il problema al flessore ed è pronto a guidare l’attacco completato da Pellegrini e Dovbyk. L’ucraino è uno di quei bomber che si esalta contro le grandi: due gol al Barcellona, uno all’Atletico Madrid (più un assist) e tre al Siviglia nella scorsa Liga. Ora tocca all’Inter. Che Hermoso conosce bene avendola eliminata lo scorso anno agli ottavi di Champions dopo una prova maiuscola a livello difensivo.

Lo spagnolo si gioca un posto con Hummels che sta aspettando ancora l’esordio in serie A e che nel frattempo ha avviato un’azienda vinicola insieme al connazionale Gosens. Juric avrà a disposizione dopo due mesi anche Enzo Le Fée che dovrebbe partire dalla panchina per far spazio alla coppia Kone-Cristante. Quest’ultimo taglierebbe un traguardo storico superando Candela ed entrando nella top 20 di tutti i tempi. Ieri, infine, è andata in scena una riunione tecnica in Comune per il nuovo impianto di Pietralata: occorrono modifiche su viabilità e parcheggi, e quindi un inevitabile aumento degli investimenti da parte dei Friedkin.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]