Dybala e la start up. Così la Joya entra nel mondo del fitness

Il Tempo (A. Giacobino) – È costato 200mila euro a Paulo Dybala entrare con l’8% e diventare così il quarto azionista della compagine sociale di Feel Good Plus (Fgp), start-up innovativa italiana fondata nel 2020 attiva nello sviluppo della piattaforma “PowerSet”, software che permette un’integrazione completa dei dati sulla salute fisica per consentire agli operatori sanitari di gestire al meglio il piano terapeutico dell’atleta. L’ingresso a libro soci del calciatore argentino e attaccante della Roma è avvenuto qualche giorno fa sottoscrivendo un aumento di capitale riservatogli varato dall’azienda e pari a mille 43 euro e 50 centesimi di valore nominale con un sovrapprezzo di 198mila 956 euro e 50 centesimi.

Ovviamente gli altri tre soci hanno acconsentito: si tratta di Federico Genovesi (noto fisioterapista romano) e Aleksandar Kolarov (già calciatore della Roma) ciascuno col 39,1% e di Alessandro Ricci col restante 13,8%. Fgp vede Michelangelo Genovesi come amministratore unico. LCA Studio Legale, con il team M&A composto da Nicola Maffioletti e Nicolò Peri e il team sport di Federico Venturi Ferriolo ha assistito Dybala nella negoziazione ed esecuzione degli accordi per la partecipazione all’aumento di capitale. Enzo Cardi, avvocato e professore con un lungo curriculum ed ex presidente di Poste Italiane, investe nelle energie rinnovabili. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Edoardo Del Monte s’è presentato Enrico Maria Depieri nella sua qualità di amministratore unico della Green Holding (Gh) srl per costruire la Milione Solare srl.

La Gh è anch’essa una newco nata a luglio scorso e domiciliata nella Capitale di cui soci principali sono Scs Ingegneria srl e Wave Investment Partners srl e nel cui capitale con il 16,6% figura la Ec & Partners srl di proprietà appunto di Cardi. La Milione Solare di cui Depieri sarà amministratore unico ha come oggetto sociale “la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, allo scopo della cessione a terzi utilizzatori”. Cardi, fra l’altro consigliere di Torre sgr controllata da Fortress Group, è titolare del suo avviato studio legale a Roma e attualmente nel Dipartimento di Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tre è senior professor di Diritto Amministrativo e di Diritto dell’Economia.