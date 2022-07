Dybala, debutto sabato contro il Nizza: il suo calcio dopo 52 giorni

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ed allora bisognerà aspettare sabato sera per vederlo in campo per la prima volta, quando la Roma giocherà la sua ultima amichevole in terra portoghese, la quinta da inizio stagione.

La prima ufficiale di Dybala con la Roma sarà contro il Nizza. Dybala partirà da lì, da un avversario che potrebbe essere incrociato anche nell’Europa League che la Roma affronterà da settembre in poi, con la voglia di bissare il percorso dorato della Conference dello scorso anno.

Sabato Dybala giocherà uno spezzone di partita, molto probabilmente non tutta, perché quel giorno saranno ben 52 giorni di assenza tra lui e il calcio vero. L’ultimo match, infatti, risale addirittura al primo giugno scorso a Londra, nella Finalissima tra Italia e Argentina, quando Paulo il 3-0 a favore della Selección.