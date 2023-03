Dybala ai suoi ex tifosi: “So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni”

L’esultanza di Dybala per la vittoria della Roma, contro la sua ex squadra, la Juventus, e’ stata motivo di discussione per i supporters delle due squadre. I tifosi giallorossi, che alla Joya hanno dimostrato da subito un amore immenso, sono rimasti molto felici, al contrario di quelli bianconeri. Sul proprio canale Telegram, quindi, l’argentino ha voluto mettere in chiaro la propria posizione con i suoi ex tifosi: “So che è difficile per voi.. lo è anche per me.. ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quale devo portare rispetto pure!! Vincere non è mai facile e per noi era importante..! Il rispetto sempre ci sarà.. non lasciatevi ingannare dei social. Non ho esultato per un gol… e non sono andato in faccia a nessuno! Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria..! Mi dispiace che la vedete così.. vi mando un forte abbraccio a tutti! Vi voglio bene”.