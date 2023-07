Paulo Dybala, presente in Toscana in questi giorni per il matrimonio dell’amico Joaquin Correa, è stato riconosciuto a Greve in Chianti in un ristorante. Un vero e proprio bagno di folla per il fantasista argentino della Roma, con foto, selfie e autografi ai tanti ragazzi accorsi. Il tutto è stato ripreso dalla pagina Welcometoflorence, sul proprio profilo Instagram.