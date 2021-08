Due bomber per Mou: Abraham il faro, e se Shomurodov fosse il gemello?

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma è al lavoro per velocizzare tutte le procedure burocratiche che porteranno oggi Abraham a Londra per avere il visto di lavoro, in quanto extracomunitario. Di base, Abraham dovrebbe essere la punta centrale chiamata a dialogare con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Ma chi sta sorprendendo tutti per capacità d’inserimento negli schemi di Mourinho è Shomurodov. Così prende sempre più quota l’ipotesi che l’uzbeko e Abraham possano giocare insieme. Ancora più suggestivo, infine, potrebbe essere il tridente puro rappresentato dalla coppia di attaccanti affiancati in avanti da Zaniolo, che con le sue sgroppate sulla corsia di destra potrebbe essere la chiave di volta per scardinare le retroguardie che lasciano spazio alle proprie spalle. Ovvio, però, che sarà decisivo il modo in cui Abraham & co. saranno innescati. Per questo la Roma, qualora riuscisse a piazzare Diawara o Villar, cercherebbe subito un altro centrocampista in grado di fare gioco. In tal senso, sarebbe stato offerto Torreira dell’Arsenal.