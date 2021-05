Dubbi Ibanez e Pellegrini. Diawara prova

Il Tempo (E. Zotti) – Una stagione senza tregua. Gli infortuni hanno rappresentato una costante per la Roma di Fonseca. Il derby ha “regalato” al portoghese altri due nomi da aggiungere alla lista degli infortunati: Ibanez e Pellegrini sono usciti malconci dalla sfida con i biancocelesti e verranno valutati oggi alla ripresa degli allenamenti.

Il brasiliano sta facendo i conti con un problema al flessore e la sua presenza contro lo Spezia è in dubbio, anche alla luce della convocazione con la nazionale olimpica. Discorso simile per il capitano giallorosso: il numero 7 – inserito dal ct Mancini nella lista dei pre-convocati per l’Europeo insieme a Cristante, Mancini e Spinazzola – è alle prese con un affaticamento muscolare.

Per questo Fonseca spera di recuperare almeno uno tra Diawara e Carles Perez. Negli ultimi giorni entrambi hanno continuato a lavorare individualmente insieme agli altri infortunati e questa mattina lo staff medico testerà le loro condizioni.