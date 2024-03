Ds Roma, si allontanano Edwards e Hughes: i due andranno al Liverpool

Il toto nomi per il successore di Tiago Pinto alla Roma sembra essere destinato a continuare ancora per un po’. Infatti due dei nomi maggiormente accostati al ruolo di ds giallorosso sembrano destinati a raggiungere il Liverpool. Secondo Fabrizio Romano infatti sarebbe imminente l’accordo tra Michael Edwards e il Liverpool, che lo aveva già cercato in passato: mancherebbero solo i dettagli. A lui nella dirigenza dei Reds si dovrebbe aggiungere anche Richard Hughes, anche lui in corsa per il ruolo di ds nella Capitale.

🚨 Liverpool are close to complete agreement to bring Michael Edwards back to the club after final attempt exclusively revealed.

It’s imminent, final detail discussed — club now very confident.

↪️ Richard Hughes ready to accept and join Edwards as part of new #LFC structure. pic.twitter.com/BrxudMSPTY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2024