Ds Roma, c’è il giallo Campos

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tanti incontri, colloqui e interessamenti ma ancora non è stato deciso chi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Dan e Ryan non vogliono perdere tempo ma non vogliono prendere decisioni affrettate: la scelta di chi occuperà questo ruolo sarà cruciale per gli anni a venire. Boldt scartato (è vicino il rinnovo con l’Amburgo), come anche Emenalo che è sparito dai radar. Altro ds contattato è Jose Boto, dal 2018 capo scouting allo Shakhtar Donetsk. Capitolo Campos: in Francia è scoppiato un vero e proprio caso, con l’allenatore del Lille Gualtier che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Non so quale sia la situazione con Luis Campos. Ne sto parlando col mio presidente. Luis non si vede al campo d’allenamento da tanto tempo, perciò parlo con il mio presidente della preparazione delle gare, della squadra e di come sta lavorando il gruppo. Non ho alcuna informazione su Luis e non ho informazioni da parte del presidente sulla situazione tra lui e Luis. Se dicessi che non mi interessa, non sarebbe vero”. Per venire a Roma deve prima liberarsi dal Lille. Lui però preferirebbe solo fare il consulente mantenendo così la residenza a Montecarlo soggiornandoci 6 mesi l’anno e mandando un suo collaboratore nella Capitale.