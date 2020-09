Dramma Zaniolo, l’Italia non ride

Il Messaggero (U. Trani) – L’Italia ottiene un prezioso successo sul campo dell’Olanda – 1 a 0 il risultato finale, gara decisa dal gol di Barella allo scadere del primo tempo – nella seconda giornata di Nations League, e sale al primo posto in classifica nel gruppo 1 a quota 4 punti. L’infortunio di Zaniolo però non permette agli azzurri di festeggiare come previsto una vittoria del genere. In attesa della diagnosi, si teme la lesione del crociato del ginocchio sinistro. “Distorsione importante” spiega il professor Ferretti, medico della Nazionale, dopo la partita.