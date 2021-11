Dopo Vina si ferma anche Calafiori

Il Tempo (A.Austini) – La maledizione della fascia sinistra. Un classico in casa Roma. Nessuno dei tre esterni è partito per Venezia. A Spinazzola e Vina si è aggiunto nelle ultime ore Calafiori. Il giovane romano ha alzato bandiera biancia nell’allenamento di venerdì: durante la seduta ha accusato un fastidio al quadricipite. Dovrebbe trattarsi soltanto di un affaticamento, ma solo gli esami diranno se c’è o meno lesione al muscolo.

Intanto salterà gli impegni anche con l’Under 21. Anche Vina non andrà in Nazionale e sfrutterà la sosta per recuperare dall’infortunio. Spinazzola, invece, continua il suo percorso verso il rientro. I medici, però, frenano col ritorno previsto nel 2022. Alla ripresa del campionato dovrebbe tornare a disposizione Smalling.