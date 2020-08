Dopo Sabatini anche Pradè rinuncia alla Roma: “Sta benissimo a Firenze”

“Pur amando ancora molto la piazza romana e i suoi tifosi, sono impegnato con tutto me stesso nel progetto che porto avanti come Direttore Tecnico del Bologna” aveva dichiarato qualche giorno fa Walter Sabatini, tra i candidati per il posto vacante di direttore sportivo della Roma. Dopo la sua rinuncia, arriva anche quella di Daniele Pradè, ds della Fiorentina. I viola hanno smentito le voci di un possibile ritorno del dirigente nella Capitale, prolungando il suo contratto fino al 2021. “È carico e al lavoro per la nuova stagione e sta benissimo a Firenze” ha dichiarato l’ufficio stampa del club.