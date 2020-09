Dopo il ko di Zaniolo Fonseca ha blindato Dzeko

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Nicolò Zaniolo si opererà nei prossimi giorni, probabilmente in Svizzera o in Austria proprio come voleva lui. Nessuna sfiducia nell’equipe medica di Villa Stuart, luogo scelto dalla Roma per l’immediata operazione, ma solo una questione psicologica. La lesione del crociato è avvenuta nell’articolazione sinistra e non destra, quella operata dal dottor Mariani, quindi trattasi di nuovo infortunio e non di ricaduta. E questo infortunio può gravare sul mercato: senza di lui infatti Fonseca non è disposto a cedere Dzeko, che quindi probabilmente resterà nella Capitale.