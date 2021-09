Donne, un poker stende il Napoli

Il Corriere Dello Sport (L.Scalia) – Due su due. E primo posto in classifica mantenuto. La Roma di Spugna mette sotto il Napoli a Trigoria in una partita senza storia. Il risultato di 4-1 dice tutto o quasi. Le giallorosse partono con il freno a mano tirato ma è dettaglio. Perché nel giro di 4 minuti arrivano tre gol che chiudono la pratica. Così, di botto. Al 18′ segna Andressa con una magia, di seguito (20′) Serturini con un tiro a giro e infine (21′) Giugliano con un missile al volo. Il Napoli accorcia le distanze grazie a Goldoni, ma capitan Bartoli cala il poker prima del riposo. Da sottolineare le buone prove di Glionna (due assist) e Pirone (palo). La Roma adesso affronterà due trasferte di fila, poi tornerà a giocare al Tre Fontane con i tifosi in tribuna. La prossima in casa è contro la Juventus nel turno di inizio ottobre. Un big match che servirà a capire di quanto è assottigliato il gap tra la Roma e le campionesse in carica della Serie A.