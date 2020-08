Domani si parte, prima amichevole contro il Benevento

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Un ultimo giorno di riposo e poi tutti a Trigoria, per l’inizio della stagione 2020/21 della Roma, la prima dell’era Friedkin. Domani, infatti, tecnico e squadra torneranno al Fulvio Bernardini per sottoporsi ai tamponi. Non saranno necessarie le consuete visite mediche, in quanto valgono quelle recenti fatte per la ripresa del campionato. Il 28 ed il 29 sono previsti due allenamenti, mentre dal 30 tanti lasceranno la Capitale, per raggiungere i ritiri delle loro nazionali. Il tempo per preparare la nuova stagione è poco, per questo Fonseca non concederà molti giorni di riposo. Il primo test amichevole è già fissato: il 5 settembre il Benevento di Filippo Inzaghi, squadra neopromossa in Serie A, sfiderà i giallorossi a Trigoria.