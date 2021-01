Domani l’ufficialità di El Shaarawy, la Roma aspetta il ritorno di Tiago Pinto nella Capitale

Nonostante abbia ricevuto il via libera dall’ASL e abbia già effettuato le visite mediche, El Shaarawy dovrà ancora aspettare per l’ufficialità del suo ritorno in giallorosso. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma attende il rientro del general manager Tiago Pinto nella Capitale (dopo essere stato impegnato nelle trattative di mercato a Milano). Appuntamento rimandato a domani tra il club e il classe 1992 per la consueta foto e firma sul contratto.