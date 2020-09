Domani la partenza per l’Austria. L’obiettivo sarà rientrare a marzo

Corriere dello Sport (G. Marota) – Nicolò Zaniolo non ha mai pensato di smettere. Lo ha detto lui che il pensiero non gli è passato per la mente neanche quando ha realizzato. Il giovane talento giallorosso ha pianto, ma si è già rialzato pronto ad affrontare questa nuova battaglia. Domani è prevista la partenza per l’Austria, seguendo lo stesso percorso di Chiellini e Demiral. Apprezzato ma non accolto il consiglio di Friedkin che ha consigliato al ragazzo di operarsi in Svizzera. I tempi di recupero dell’ultimo infortunio sono stati 174 giorni, facile che questa volta la Roma allunghi i giorni a 200 per evitare il pericolo ricadute. In sostanza il rientro è previsto per marzo 2021.