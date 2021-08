Domani alle ore 14 la conferenza stampa di presentazione di Shomurodov e Vina

Tempo di presentazione per due dei 4 nuovi arrivi della Roma. Domani, alle ore 14 a Trigoria, ci sarà la conferenza stampa per Eldor Shomurodov e Matias Vina. I due si stanno già rendendo protagonisti di ottime prestazioni, soprattutto l’attaccante uzbeko che è sempre decisivo sia da titolare sia a partita in corso come dimostrato dall’assist di ieri sera per Veretout. Per il terzino, invece, il difficile compito di sostituire Leonardo Spinazzola infortunato, ma fino ad ora per lui sempre prestazioni sufficienti.