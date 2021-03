Diritti tv sempre bloccati: nuovo rinvio di sette giorni

Tuttosport (S. Scacchi) – Nell’assemblea della Lega Serie A va in scena il solito copione delle ultime settimane: ancora stallo sull’assegnazione dei diritti tv nazionali 2021-24. La notizia più interessante arriva nelle stesse ore della riunione dei 20 club della massima divisione ma non dagli schermi dai quali si confrontano in videoconferenza dirigenti e presidenti.

Danz vuole acquistare alcune frequenze tv sul digitale terreste da Persidera. Una mossa che serve ad eliminare i dubbi intorno alla capacità tecnologica del gruppo britannico di trasmettere senza intoppi le partite di campionato del prossimo triennio. Critiche arrivate da più parti dopo che Dazn ha effettuato l’offerta più alta nel bando indetto della Lega: 840 milioni per 7 partite in esclusiva e tre co-esclusive ogni giornata.

In assemblea, dopo un approfondimento sui possibili ricavi di un “canalino” della Lega, si è ripetuto lo schema delle ultime riunioni. Sempre 11 voti favorevoli a Dazn e 9 contrari: Roma, Bologna, Torino, Crotone, Benevento, Genoa, Sampdoria, Spezia e Sassuolo. A Roma e alleati, più delle perplessità su Dazn, sta a cuore la questione dei fondi. Queste 9 società continuano a chiedere che la rilevantissima offerta di Cvc, Advent e Fsi (1,7 miliardi per il 10% della media company della Serie A) venga discussa in assemblea con chiarezza Tra martedì e mercoledì della prossima settimana dovrebbe svolgersi un’altra assemblea.