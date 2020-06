Gol e azioni clou subito in tv per tutti. Highlights su Rai 2 fino a fine stagione

La Gazzetta dello Sport (A. Gozzini) – Gol e immagini per tutti, subito. Sarà Rai 2 a trasmettere gli highlights delle partite senza dover aspettare i tempi dell’embargo. E lo potrà fare sia per le gare delle 17:15, che sono poche, sia sopratutto per quelle delle 19:30. Questo è l’esito delle trattative tra il Governo, la Lega Serie A e i broadcaster.

Che si tratti di gare del weekend o dei turni infrasettimanali poco importa, la Rai potrà mandare in onda immediatamente gol e azioni salienti. A differenza della soluzione delle partite in chiaro che, se venisse confermata, riguarderà solo la prima giornata della ripresa. Le gare della ripresa saranno assenti di servizi commerciali e pubblicità, per non trasformare un servizio d’eccezione in una campagna pubblicitaria.