Diritti tv, decisiva l’assemblea di martedì

La Gazzetta dello Sport – Obiettivo: superare lo stallo e sbloccare la situazione per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio 2021-2024. Martedì la Lega di serie A ci riprova e torna alla carica per risolvere il dilemma Dazn-Sky. La convocazione per i 20 club è stata diramata in “via d’urgenza” in videoconferenza viste le restrizioni delle norme anti Covid.

Il punto di partenza è sempre lo stesso: la frattura fra le società che sostengono l’offerta di Dazn (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e quelle che si sono astenute (Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo e Spezia), mentre il Cagliari si è mosso per una sintesi fra le due posizioni. Il sì a Dazn ha finora raccolto 10 voti, una cifra non sufficiente visto che serve la maggioranza qualificata di 14 club.