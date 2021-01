Diritti tv, De Siervo: “Amazon? Ancora non sappiamo cosa offre”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha affrontato anche il discorso dei diritti televisivi. Più nel dettaglio, il dirigente si è soffermato circa la proposta di acquisizione da parte di Amazon. Leggi anche: Roma-Spezia, i convocati di Fonseca: out Diawara per un fastidio tendineo alla gamba sinistra

Queste le sue parole: “Chi può dirlo, è un’asta, hanno fatto investimenti consistenti in altri paesi, anche in Italia con la Champions. Tutto quello che avviene rispetto alle aste è riservato fino all’apertura delle buste che avverrà il 26. Sorpresa? Discutiamo con loro da anni, conosciamo il gruppo, ma non sappiamo cosa offrono e rispetto a chi, non possiamo avere queste informazioni“.