Dionisi: “L’Inter con la Roma meritava di vincere”

Alessio Dionisi allenatore del Sassuolo, alla vigilia della sfida contro l’Inter ha tenuto la solita conferenza stampa pre-match. Alla domanda: “Fin qui s’è vista un’Inter dai due volti?”. Questa sono state le sua parole, commendanti anche la vittoria della Roma contro i nerazzurri:

“Non sono d’accordo. L’Inter con la Roma meritava di vincere, con il Barcellona ha fatto una partita da Inter. Sono state due gare diverse, due atteggiamenti diversi e credo che l’Inter abbia fatto bene in entrambe le sfide, poi dopo si tende a parlare del risultato positivo e negativo. Mi aspetto un’Inter che verrà da noi per vincere e noi la affronteremo per vincere”.