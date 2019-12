Dinamo Zagabria, Olmo: “La Serie A è un campionato molto attraente. Ammiro le squadre italiane, tra cui anche la Roma: sono squadre che giocano bene a calcio”

Dani Olmo nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Roma e in estate si aprirà una vera e propria asta tra le migliori squadre europee per assicurarselo. Il talento della Dinamo Zagabria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito calciomercato.com sul proprio futuro e sul campionato italiano. Queste le sue parole:

Segue il campionato italiano?

Sì, lo seguo molto. E quello più vicino alla Croazia e trasmettono tutte le partite in televisione. E’ un campionato molto attraente.

Qual è la squadra che le piace più?

Da sempre ho ammirato grandi squadre come la Juventus e il Milan. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La Serie A è molto avvincente, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo.

Le piacerebbe giocarci, quindi? E’ un obiettivo?

Vedremo, la Serie A italiana è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità.

Juventus, Barcellona, Milan, Manchester City sono solo alcuni dei club interessati a lei in vista della prossima stagione. Come sta vivendo questa situazione?

Io non ci penso molto, sono quasi alieno a tutte queste voci. Io penso solo a giocare a calcio, delle altre cose si occupano il mio agente e mio padre.