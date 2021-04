Dijks: “Abbiamo dominato il primo tempo. Loro alla prima occasione utile hanno segnato, questa è stata la differenza”

Mitchell Dijks, terzino del Bologna, è stato intervistato dai canali ufficiale del club rossoblu ed ha parlato della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

“Nel primo tempo siamo stati dominanti e abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. La differenza tra noi e loro qual è stata? Alla prima chance utile hanno segnato. Questa stagione proveremo a fare più punti possibili e a chiudere bene il campionato. Puntare all’Europa League l’anno prossimo? A me piacerebbe giocarci e sicuramente è anche un obiettivo del club provare a competere per un piazzamento di prestigio“.