Difesa in emergenza. Juan Jesus l’unico centrale a disposizione contro il Cluj

Emergenza totale in difesa. Paulo Fonseca si è ritrovato nel giro di pochi giorni ad avere da sei ad un solo centrale a disposizione: Juan Jesus, l’ultimo nelle gerarchie iniziali del portoghese. Alle già note positività al Covid-19 di Federico Fazio e Marash Kumbulla, si sono aggiunti due problemi muscolari per Roger Ibanez e Gianluca Mancini durante l’ultima gara vinta domenica all’Olimpico contro il Parma. Escluse lesioni per il centrale italiano, mentre restano da valutare le condizioni dell’ex Atalanta. Tutti e due, comunque, salteranno la sfida in programma giovedì al Cluj, incontro valido per la quarta giornata del girone di Europa League. Inoltre, Chris Smalling, a cui Fonseca ha già dovuto rinunciare nell’ultima gara per una forte intossicazione alimentare, ha accusato un nuovo fastidio al ginocchio sinistro, stesso problema che lo aveva portato a saltare qualche incontro ad inizio stagione. Come riportato dal giornalista del Corriere dello Sport, Jacopo Aliprandi, su Twitter, Fonseca sta studiando uno schieramento a 4 in difesa, con l’inedita coppia centrale formata da Juan Jesus e Bryan Cristante. Oltre a loro, verrà convocato il capitano della Roma Primavera Filippo Tripi. La speranza, ovviamente, è di recuperare più difensori possibili entro domenica sera, quando la squadra capitolina sarà chiamata all’importante trasferta del San Paolo, contro il Napoli di Gattuso.

La difesa della Roma – presumibilmente a 4 – sarà composta da #JuanJesus e #Cristante. Il capitano della Primavera Filippo #Tripi partirà con la squadra per Cluj. #ASRoma #ClujRoma pic.twitter.com/um4lnIFAyT — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 24, 2020