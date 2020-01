Perotti duro: “Ko assurdo e il campo…”

Diego Perotti esprime tutta la sua rabbia nel post partita di Roma-Juventus. L’esterno ammette che: “Non si possono prendere due gol nei primi dieci minuti in partite come questa. Avremmo potuto anche pareggiare“. L’argentino ha criticato anche le condizioni del campo, considerato che appena 24 ore prima si era giocata Lazio–Napoli, dicendo che, quello dell’Olimpico, non è un prato all’altezza della Serie A. L’ex Genoa conclude dicendo: “Non abbiamo alibi, una squadra come la nostra deve saper reagire alle difficoltà“. Lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport.