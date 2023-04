Diciassette giallorosse in nazionale

Il Tempo (L. Pes) – Momento magico per la Roma Femminile. Anzi, più che momento stagione magica per le giallorosse di Spugna. La cavalcata in Champions League (all’esordio) culminata con i quarti di finale, il dominio in Serie A con una Poule Scudetto iniziata con due vittorie su due e una crescita in termini di prospettive e seguito. Il record italiano per un incontro di calcio femminile registrato con il Barcellona e il Tre Fontane costantemente pieno sono un segnale chiaro dello sviluppo del progetto Roma.

Ma la testimonianza più forte è arrivata con l’ultima tornata di convocazioni per le nazionali: sono infatti ben 17 le calciatrici giallorosse impegnate con le rispettive selezioni. Oltre alle azzurre Bartoli, Di Guglielmo, Giacinti, Giugliano, Glionna, Greggi, Linari e Serturini, infatti partiranno anche Andressa (Brasile), Ceasar (Romania), Haavi (Norvegia), Kramzar (Slovenia), Minami (Giappone), Wenninger (Austria), Selerud (Svezia U23), Kajzba (Slovenia U19) e Petrara (Italia U19).

Praticamente una squadra intera in giro per il mondo prima di riprendere la corsa al titolo il 15 aprile in casa dell’Inter. Inoltre, il 4 e 5 aprile, la Roma ospiterà al Giulio Onesti il «Women’s High Performance Advisory Group» dell’Eca. Nel quale saranno approfonditi temi di performance fisica e atletica nel calcio femminile.