DiBenedetto e Pallotta ko all’esordio

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Dan Friedkin è pronto a vivere il suo primo derby da presidente della Roma, con la speranza di avere più fortuna dei suoi predecessori. Negli ultimi 42 anni tra Viola, Sensi, la figlia Rosella, DiBenedetto e Pallotta soltanto uno ha trionfato al suo esordio.

Pari per Dino Viola, stesso risultato per il duo Mezzaroma-Sensi nel 1993. Sconfitta per Franco Sensi presidente solitario. Non andò meglio a DiBenedetto e Pallotta entrambi sconfitti.