Diawara: “Sapevamo che era difficile, siamo stati un po’ sfortunati. Abbiamo creato tante occasioni senza concretizzare” – VIDEO

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Torino 0-2. Queste le sue parole:

DIAWARA IN ZONA MISTA

La Roma merita più rispetto da parte degli arbitri?

Penso di si. La Roma è una grande squadra e penso meriti tutto il rispetto. Penso che non abbiamo perso per colpa dell’arbitro. Se oggi fossimo stati fortunati avremmo realizzato le occasioni che abbiamo avuto.

Secondo te è mancato solo il gol?

Sicuramente è mancato anche qualcos’altro. Loro sono una squadra fisica, ci pressavano. Non siamo riusciti ad uscire palla a terra al meglio. Ci hanno messo in difficoltà ma questa partita ci dà la carica per ripartire al meglio.

Ti senti fortunato ad aver fatto la scelta di venire alla Roma?

Mi sento fortunato ad essere un giocatore della Roma.

Con la Juventus servirà maggiore cattiveria?

Si perché quello che abbiamo fatto oggi è molto poco. Quella contro la Juve sarà molto importante.

Che vi ha detto il mister nello spogliatoio?

Niente, non l’ho visto il mister.

DIAWARA A ROMA TV

Cosa è mancato secondo te?

Sapevamo che questa partita era molto difficile, la prima dopo la sosta contro una squadra fisica, siamo stati un po’ sfortunati. Abbiamo creato tante occasioni senza concretizzare.

Sei stato uno dei più positivi, sei sempre più integrato…

Sento la fiducia dell’allenatore, dei compagni e della società. Mi dà motivazione in più per lavorare e stare sempre al meglio in ogni allenamento e in ogni partita.

Raramente ho visto una Roma così allungata come oggi…

Sì, oggi abbiamo iniziato un po’ male la partita perché non riuscivamo ad uscire palla al piede. Nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo creato tanto e siamo stati sfortunati a non concretizzare le occasioni che abbiamo avuto.

E’ stato un problema fisico o tattico?

Non era un problema fisico perché in settimana abbiamo lavorato bene e ci sentiamo bene. Il Torino ci ha messo in difficoltà, è una squadra tosta e siamo stati sfortunati a non concretizzare. Contro squadre così se hai occasioni e non fai gol loro te li fanno.

Il Torino adottava marcature a uomo a centrocampo…

E’ stato uno dei fattori che ci ha messo in difficoltà, stavamo su di noi uomo contro uomo. Loro erano bravi a muoversi di più per avere spazio.

DIAWARA A RAI SPORT

“Sapevamo che questa gara era difficile contro una squadra molto fisica, questa partita ci dà la carica per affrontare al meglio la gara successiva. Io penso che oggi sia mancata un po’ di cattiveria, siamo stati un po’ sfortunati e il portiere avversario è stato bravo a parare tanti palloni. Questa sconfitta ci dà la carica per la prossima partita“.