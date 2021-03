Diawara: “Non dobbiamo rilassarci. Mi sento bene, ma farò ancora meglio” – VIDEO

Amadou Diawara è stato intervistato ai microfoni di Roma Tv alla viglia di Shakhtar Roma. Il guineiano, oramai punto fermo della squadra, ribadisce l’importanza di rimanere concentrati nonostante il vantaggio dell’andata. Queste le sue parole:

“Abbiamo vinto 3-0 all’andata ma non dobbiamo rilassarci. Siamo tutti concentrati. Sappiamo che sarà una partita difficile, è una squadra forte. Giochiamo fuori casa, dobbiamo mettertercela tutta per qualificarci. Dobbiamo concentrarci sin da subito, dal primo minuto fino al novantesimo. Non sarà una partita semplice, è una squadra forte che non dovremo far ripartire perché tecnicamente sono bravi. Io mi sento bene, gioco con più continuità. Sicuramente potrò fare meglio. Siamo tutti sereni e concentrati e vogliamo andare lì e fare una grande prestazione e qualificarci“.