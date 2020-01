Diawara: “Il mister mi ha aiutato tantissimo. Quando mi sono fatto male il primo messaggio è stato di Fonseca. Non voglio deluderlo”

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è stato intervistato da Roma TV ed ha parlato anche del rapporto con Fonseca. Questo uno stralcio delle sue parole:

“Sicuramente il mister e il suo staff mi hanno dato una grande mano. Non era semplice arrivato questa estate. Ho dovuto aspettare un po’ per iniziare a dare conitnuità alle prestazioni. Nel frattempo mi hanno aiutato tantissimo. Non sbagliano niente su di me e mi correggono quando sbaglio. Sento la fiducia dell’allenatore. Ad esempio quando mi sono fatto male il primo messaggio che ho ricevuto è stato del mister. Mi ha fatto piacere e non voglio deluderlo“.