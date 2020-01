Diawara, domani altro consulto per scongiurare l’operazione. Si punta ad una terapia conservativa

L’infortunio di Diawara è l’ennesimo di una stagione disgraziata per la Roma da questo punto di vista. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il centrocampista giallorosso domani sarà visitato dal prof. Cerulli per vedere se ci sono i margini per una terapia conservativa e non l’operazione al menisco. Nel caso l’intervento fosse obbligatorio, non è detto che il giocatore lo faccia a Villa Stuart. L’entourage preferirebbe vagliare altre ipotesi.